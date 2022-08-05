Окупанти пропускають із Мелітополя за великі хабарі: на блокпості у Василівці стоїть понад 1200 авто

Цитата

«Ми можемо констатувати той факт, що частина Запорізької області, яка є окупованою і всі мешканці – заручники наших ворогів. Нагальна тема – евакуація. Люди, які не згодні жити на тимчасово окупованих територіях, хочуть евакуюватися, але є одне сполучення - через ворожий блок-пост у Василівці, через який виїжджають із Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Траплялися періоди, коли окупанти по 2 тижні повністю перекривали людям проїзд. У черзі стоять понад 1200 машин. Окупанти сформували на блокпосту до Василівки три черги на виїзд: звичайна, пільгова (пенсіонери, діти, інваліди) та «платна», - заявив він.

Деталі

За його словами, за 5 місяців окупанти викрали понад 500 мешканців, когось тримали в полоні 3 доби, а хтось знаходиться там 4-ий місяць. Сьогодні зранку стало відомо, що окупанти викрали українського військовослужбовця. Однак, не дивлячись на моральний тиск та життя в окупації, понад 90% містян не підтримують росію.

Федоров зазначив, що в місті гуманітарна катастрофа, 80% мешканців, що лишилися наразі безробітні. Повна інформаційна блокада: не працює український мобільний зв'язок, інтернет, телебачення. Аптеки майже не функціонують, ціни на ліки та продукти завищено в 3-4 рази, близько 50% лікарів виїхали з міста.

Мер міста підкреслив, що в Мелітополі, як і в більшості міст Запорізької області, немає газу, а восени не буде розпочато опалювальний сезон. Саме тому в місті з настанням холодів очікується третя хвиля евакуації.

Також він сказав, що важливим завданням місцевої влади є допомогти випускникам шкіл тимчасово окупованих територій вступити до українських та європейських університетів, а учням - навчатись в українських школах.

Федоров у кінці підсумував, що у районі збільшилась кількість ворожої військової техніки. Однак за останні тижні ворог не захопив жодного сантиметра української землі на Запорізькому напрямку.

Доповнення

З Донбасу через Мелітополь щодня проходить 3-4 колони російської військової техніки у бік Херсона та окупованого Криму. Вчора була помічена специфічна техніка - «Бук-М2».