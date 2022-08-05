Оккупанты пропускают из Мелитополя за крупные взятки: на блокпосте в Васильевке стоит более 1200 авто

Цитата

«Мы можем констатировать тот факт, что часть Запорожской области, которая оккупирована и все жители – заложники наших врагов. Неотложная тема – эвакуация. Люди, которые не согласны жить на временно оккупированных территориях, хотят эвакуироваться, но есть одно сообщение - из-за вражеского блокпоста в Васильевке, через который выезжают из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Случались периоды, когда оккупанты по 2 недели полностью перекрывали людям проезд. В очереди стоят более 1200 машин. Оккупанты сформировали на блокпосту в Васильевку три очереди на выезд: обычная, льготная (пенсионеры, дети, инвалиды) и «платная», - заявил он.

Детали

По его словам, за 5 месяцев оккупанты похитили более 500 жителей, кого-то держали в плену 3 дня, а кто-то находится там 4-й месяц. Сегодня утром стало известно, что оккупанты похитили украинского военнослужащего. Однако, несмотря на моральное давление и жизнь в оккупации, более 90% горожан не поддерживают россию.

Федоров отметил, что в городе гуманитарная катастрофа, 80% жителей, оставшихся безработных. Полная информационная блокада: не работает украинская мобильная связь, интернет, телевидение. Аптеки почти не функционируют, цены на лекарства и продукты завышены в 3-4 раза, около 50% врачей покинули город.

Мэр города подчеркнул, что в Мелитополе, как и в большинстве городов Запорожской области, нет газа, а осенью не будет начат отопительный сезон. Поэтому в городе с наступлением холодов ожидается третья волна эвакуации.

Также он сказал, что важной задачей местных властей является помочь выпускникам школ временно оккупированных территорий поступить в украинские и европейские университеты, а ученикам - учиться в украинских школах.

Федоров в конце подытожил, что в районе увеличилось количество вражеской военной техники. Однако за последние недели враг не захватил ни одного сантиметра украинской земли в Запорожском направлении.

Дополнение

Из Донбасса через Мелитополь ежедневно проходит 3-4 колонны российской военной техники в сторону Херсона и оккупированного Крыма. Вчера была замечена специфическая техника - «Бук-М2».