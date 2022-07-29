Через Мелітополь щодня проходить 3-4 колони російської техніки у бік Херсону та Криму

ukru
Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 9783 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
11:39 • 32357 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
10:23 • 58504 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
10:07 • 68668 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
09:22 • 68920 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

08:59 • 71551 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
07:46 • 80781 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 213016 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 148493 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 172251 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2 м/с
93 %
746 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Трудомісткий процес": у кремлі кажуть, що росія та США працюють над мирним планом для України

1 квітня, 03:26 • 147969 перегляди

Трамп висловив розчарування Україною та угодою щодо рідкоземельних мінералів

1 квітня, 03:40 • 179866 перегляди

Трамп "неймовірно наполегливо працює" для мирної угоди між рф та Україною: у Білому домі вказали на невдоволення коментарями сторін

1 квітня, 05:49 • 69163 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 89360 перегляди

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

07:10 • 89119 перегляди
Публікації

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 213026 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 489324 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 439621 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 646173 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 767306 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Андрій Сибіга

Володимир Зеленський

Кейр Стармер

Михайло Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Литва

Київ

Харків

Реклама
УНН Lite

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 21399 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

07:47 • 44879 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 89360 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 111499 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 145850 перегляди
Актуальне

Telegram

Фокс Ньюс

Instagram

Financial Times

Facebook

Через Мелітополь щодня проходить 3-4 колони російської техніки у бік Херсону та Криму

Через Мелітополь щодня проходить 3-4 колони російської техніки у бік Херсону та Криму

Київ • УНН

 • 244377 перегляди

КИЇВ. 29 липня. УНН. З Донбасу через Мелітополь щодня проходить 3-4 колони російської військової техніки у бік Херсона та окупованого Криму. Вчора була помічена специфічна техніка - «Бук-М2». Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Вже четвертий день ми спостерігаємо через територію міста Мелітополя транзитом проходячу військову техніку, причому це 3-4 колони щодня. Сьогодні вночі була чергова колона. Вони йдуть як по центру Мелітополя, так і по околицях міста. В кожній колоні від 20 до 30 одиниць техніки. Це різного роду озброєння, від танків, які проходять через Мелітополь до бойових машин десанту, бойових машин піхоти, які проходять через наше місто» - розповів Федоров.

Деталі

За його словами, також йде просто броньоване озброєння та піхотні війська.

«Вчора було помічено на території Мелітополя специфічну техніку «Бук-М2», який є останньою модифікацією цього озброєння й воно також йде все в бік Херсону та Криму. Ми чітко розуміємо, що перекидання цієї технік пов'язане з тим, що ЗСУ чітко націлені на деокупацію Херсону й тому ворожі війська сьогодні стягуються саме туди. Йдуть вони з боку Донбасу, Маріуполя, Бердянська», - сказав Федоров.

Доповнення

Раніше Федоров повідомляв, що через Мелітополь у бік Криму та Херсона пересувається більше ворожої техніки.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Bitcoin
$83,929.80
Золото
$3,159.50
Tesla
$258.01
Brent
$74.68
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$41.65
Ethereum
$1,862.57