Через Мелітополь щодня проходить 3-4 колони російської техніки у бік Херсону та Криму

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«Вже четвертий день ми спостерігаємо через територію міста Мелітополя транзитом проходячу військову техніку, причому це 3-4 колони щодня. Сьогодні вночі була чергова колона. Вони йдуть як по центру Мелітополя, так і по околицях міста. В кожній колоні від 20 до 30 одиниць техніки. Це різного роду озброєння, від танків, які проходять через Мелітополь до бойових машин десанту, бойових машин піхоти, які проходять через наше місто» - розповів Федоров.

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За його словами, також йде просто броньоване озброєння та піхотні війська.

«Вчора було помічено на території Мелітополя специфічну техніку «Бук-М2», який є останньою модифікацією цього озброєння й воно також йде все в бік Херсону та Криму. Ми чітко розуміємо, що перекидання цієї технік пов'язане з тим, що ЗСУ чітко націлені на деокупацію Херсону й тому ворожі війська сьогодні стягуються саме туди. Йдуть вони з боку Донбасу, Маріуполя, Бердянська», - сказав Федоров.

Доповнення

Раніше Федоров повідомляв, що через Мелітополь у бік Криму та Херсона пересувається більше ворожої техніки.