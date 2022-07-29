Через Мелітополь щодня проходить 3-4 колони російської техніки у бік Херсону та Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. З Донбасу через Мелітополь щодня проходить 3-4 колони російської військової техніки у бік Херсона та окупованого Криму. Вчора була помічена специфічна техніка - «Бук-М2». Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Цитата
«Вже четвертий день ми спостерігаємо через територію міста Мелітополя транзитом проходячу військову техніку, причому це 3-4 колони щодня. Сьогодні вночі була чергова колона. Вони йдуть як по центру Мелітополя, так і по околицях міста. В кожній колоні від 20 до 30 одиниць техніки. Це різного роду озброєння, від танків, які проходять через Мелітополь до бойових машин десанту, бойових машин піхоти, які проходять через наше місто» - розповів Федоров.
Деталі
За його словами, також йде просто броньоване озброєння та піхотні війська.
«Вчора було помічено на території Мелітополя специфічну техніку «Бук-М2», який є останньою модифікацією цього озброєння й воно також йде все в бік Херсону та Криму. Ми чітко розуміємо, що перекидання цієї технік пов'язане з тим, що ЗСУ чітко націлені на деокупацію Херсону й тому ворожі війська сьогодні стягуються саме туди. Йдуть вони з боку Донбасу, Маріуполя, Бердянська», - сказав Федоров.
Доповнення
Раніше Федоров повідомляв, що через Мелітополь у бік Криму та Херсона пересувається більше ворожої техніки.