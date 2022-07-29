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Через Мелитополь ежедневно проходят 3-4 колонны российской техники в сторону Херсона и Крыма

Через Мелитополь ежедневно проходят 3-4 колонны российской техники в сторону Херсона и Крыма

Киев • УНН

 • 244371 просмотра

КИЕВ. 29 июля. УНН. Из Донбасса через Мелитополь ежедневно проходит 3-4 колонны российской военной техники в сторону Херсона и оккупированного Крыма. Вчера была замечена специфическая техника - «Бук-М2». Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Уже четвертый день мы наблюдаем через территорию города Мелитополя транзитом проходящую военную технику, причем это 3-4 колонны ежедневно. Сегодня ночью была дежурная колонна. Они идут как по центру Мелитополя, так и по окрестностям города. В каждой колонне от 20 до 30 единиц техники. Это разного рода вооружения, от танков, проходящих через Мелитополь до боевых машин десанта, боевых машин пехоты, проходящих через наш город» – рассказал Федоров.

Детали

По его словам, также идет просто бронированное вооружение и пехотные войска.

«Вчера была замечена на территории Мелитополя специфическая техника «Бук-М2», который является последней модификацией этого вооружения и оно также идет все в сторону Херсона и Крыма. Мы четко понимаем, что переброска этой техники связано с тем, что ВСУ четко нацелены на деоккупацию Херсона и поэтому вражеские войска сегодня стягиваются именно туда. Идут они со стороны Донбасса, Мариуполя, Бердянска», – сказал Федоров.

Дополнение

Ранее Федоров сообщал, что через Мелитополь в сторону Крыма и Херсона передвигается больше вражеской техники.

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