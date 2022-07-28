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Через Мелітополь у бік Криму та Херсона пересувається більше ворожої техніки - Федоров

Через Мелітополь у бік Криму та Херсона пересувається більше ворожої техніки - Федоров

Київ • УНН

 • 1512883 перегляди

КИЇВ. 28 липня. УНН. Наразі збільшується кількість техніки, яка пересувається тимчасово зайнятим окупантами Мелітополем та його околицями в бік Криму та Херсона. На день ця кількість може сягати більше ніж 100 одиниць. Про це під час брифінгу повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Збільшується кількість пересування важкого озброєння через місто Мелітополь та його околиці. Кожного дня ми спостерігаємо дві колони сумарною чисельністю більш ніж 100 одиниць. Це танки, машини десанту та інша броньована техніка. Вона рухається в бік Криму і Херсона», – повідомив Федоров.

Деталі

Окрім того, у Мелітополі ворог посилює тиск на цивільних громадян. За словами Федорова, такі дії проводяться в межах підготовки до псевдореферендуму. Так, людей масово викрадають, піддають тортурам і під тиском вибивають зізнання в діях, які ті не вчиняли. Лише по місту Мелітополь офіційно підтверджено близько 20 випадків. Проте, за словами мера, цю цифру можна потроїти, адже окупанти погрожують близьким полонених у разі повідомлення про викрадення офіційним представникам української влади.

Нагадаємо

Російські окупанти намагаються відновити аеродром у Мелітополі за допомогою місцевого заводу з виробництва бетону.

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