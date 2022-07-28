Через Мелитополь в сторону Крыма и Херсона передвигается больше вражеской техники - Федоров

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«Увеличивается количество передвижения тяжелого вооружения через город Мелитополь и его окрестности. Каждый день мы наблюдаем две колонны суммарной численностью более 100 единиц. Это танки, машины десанта и другая бронированная техника. Она двигается в сторону Крыма и Херсона», – сообщил Федоров.

Детали

Кроме того, в Мелитополе враг усиливает давление на гражданских. По словам Федорова, подобные действия проводятся в рамках подготовки к псевдореферендуму. Так, людей массово похищают, подвергают пыткам и под давлением выбивают признание в действиях, которые те не совершали. Только по городу Мелитополь официально подтверждено около 20 случаев. Однако, по словам мэра, эту цифру можно утроить, ведь оккупанты угрожают близким пленных в случае сообщения о похищении официальным представителям украинской власти.

Напомним

Российские оккупанты пытаются восстановить аэродром в Мелитополе с помощью местного завода по производству бетона.