Запоріжжя: на блокпості в окупованій Василівці в черзі понад 5 тисяч людей

Федоров повідомляв, що зверталися до Міжнародного комітету Червоного Хреста з проханням допомогти з гуманітарною доставкою мелітопольцям медпрепаратів, які необхідно приймати під час радіаційного забруднення.

Цитата

«Мелітополь був завжди одним з евакуаційних баз, не дай Бог, що трапилося б в Енергодарі, то до Мелітополя, як першої інстанції мали евакуюватися люди. Сьогодні ми чітко розуміємо, що ми не зможемо евакуювати людей ні з Мелітополя, ні до Мелітополя. Єдина рекомендація яка є у нас зараз – це виїжджати на територію підконтрольну державі Україна або виїжджати через Крим», - сказав Федоров.

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Деталі

За його словами, у Василівці на сьогодні черга у понад 5 тис. людей.

«У Василівці сьогодні черга у понад 5 тис. людей. Рашисти використовують їх як живий щит, вони навмисно тримають їх там, щоб ЗСУ не давали відповідь», - зазначив Федоров.

Доповнення

10 серпня Федоров повідомляв, що у тимчасово окупованій Василівці в Запорізькій області на блокпосту російських загарбників померло 10 людей, які стояли в черзі на евакуацію на підконтрольну Україні територію.



5 серпня Федоров повідомляв, що у тимчасово захопленому Мелітополі Запорізької області мешканці не можуть евакуюватися. На блокпості у Василівці стоїть понад 1 200 авто, окупаційні війська позачергово випускають за хабар.