Запоріжжя: на блокпості в окупованій Василівці в черзі понад 5 тисяч людей
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Щоб врятуватись від можливої ядерної катастрофи, необхідно вже зараз виїжджати з міста – в сторону Запоріжжя або через Крим. В черзі на виїзд на ворожому блок-пості у Василівці – понад 5 тисяч людей. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону, передає УНН.
Федоров повідомляв, що зверталися до Міжнародного комітету Червоного Хреста з проханням допомогти з гуманітарною доставкою мелітопольцям медпрепаратів, які необхідно приймати під час радіаційного забруднення.
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«Мелітополь був завжди одним з евакуаційних баз, не дай Бог, що трапилося б в Енергодарі, то до Мелітополя, як першої інстанції мали евакуюватися люди. Сьогодні ми чітко розуміємо, що ми не зможемо евакуювати людей ні з Мелітополя, ні до Мелітополя. Єдина рекомендація яка є у нас зараз – це виїжджати на територію підконтрольну державі Україна або виїжджати через Крим», - сказав Федоров.
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Деталі
За його словами, у Василівці на сьогодні черга у понад 5 тис. людей.
«У Василівці сьогодні черга у понад 5 тис. людей. Рашисти використовують їх як живий щит, вони навмисно тримають їх там, щоб ЗСУ не давали відповідь», - зазначив Федоров.
Доповнення
10 серпня Федоров повідомляв, що у тимчасово окупованій Василівці в Запорізькій області на блокпосту російських загарбників померло 10 людей, які стояли в черзі на евакуацію на підконтрольну Україні територію.
5 серпня Федоров повідомляв, що у тимчасово захопленому Мелітополі Запорізької області мешканці не можуть евакуюватися. На блокпості у Василівці стоїть понад 1 200 авто, окупаційні війська позачергово випускають за хабар.