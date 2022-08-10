Запоріжжя: на блокпості в окупованій Василівці померло 10 людей, які стояли в черзі на евакуацію
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. У тимчасово окупованій Василівці в Запорізькій області на блокпосту російських загарбників померло 10 людей, які стояли в черзі на евакуацію на підконтрольну Україні територію. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі українського телемарафону, передає УНН.
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«Ми чітко знаємо, що кількість смертей вже дійшла до 10 людей, які не дочекалися евакуацію та в сумі понад тисячу автівок чекають на евакуацію», - розповів Федоров.
Деталі
Він додав, що нещодавно до місцевої лікарні доставили немовля з тепловим ударом, оскільки окупанти два дні поспіль не пропускали автівку.
Доповнення
5 серпня Федоров повідомляв, що у тимчасово захопленому Мелітополі Запорізької області мешканці не можуть евакуюватися. На блокпості у Василівці стоїть понад 1 200 авто, окупаційні війська позачергово випускають за хабар.