Запорожье: на блокпосте в оккупированной Васильевке умерло 10 человек, стоящих в очереди на эвакуацию
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Во временно оккупированной Васильевке в Запорожской области на блокпосте российских захватчиков умерло 10 человек, стоящих в очереди на эвакуацию на подконтрольную Украине территорию. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире украинского телемарафона, передает УНН.
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«Мы четко знаем, что количество смертей уже дошло до 10 человек, которые не дождались эвакуации и в сумме более тысячи автомобилей ждут эвакуации», - рассказал Федоров.
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Он добавил, что недавно в местную больницу доставили младенца с тепловым ударом, поскольку оккупанты два дня подряд не пропускали автомобиль.
Дополнение
5 августа Федоров сообщал, что во временно захваченном Мелитополе Запорожской области жители не могут эвакуироваться. На блокпосте в Васильевке стоит более 1200 авто, оккупационные войска вне очереди выпускают за взятку.