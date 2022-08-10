Запорожье: на блокпосте в оккупированной Васильевке умерло 10 человек, стоящих в очереди на эвакуацию

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«Мы четко знаем, что количество смертей уже дошло до 10 человек, которые не дождались эвакуации и в сумме более тысячи автомобилей ждут эвакуации», - рассказал Федоров.

Детали

Он добавил, что недавно в местную больницу доставили младенца с тепловым ударом, поскольку оккупанты два дня подряд не пропускали автомобиль.

Дополнение

5 августа Федоров сообщал, что во временно захваченном Мелитополе Запорожской области жители не могут эвакуироваться. На блокпосте в Васильевке стоит более 1200 авто, оккупационные войска вне очереди выпускают за взятку.