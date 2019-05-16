Меру пресечения экс-командующему Нацгвардией будут избирать завтра
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Соломенский районный суд Киева в пятницу, 17 мая, будет избирать меру пресечения бывшему командующему Национальной гвардией Украины Юрию Аллерову, следователи настаивают на содержании под стражей с альтернативой внесения залога в 11 млн грн. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе САП.
Заседание Соломенского районного суда об избрании меры пресечения запланировано в 9:00 17 мая.
Ходатайство уже находится в суде, указали в пресс-службе.
Напомним, Национальное антикоррупционное бюро 14 мая заявило о задержании экс-командующего Национальной гвардии Украины, должность которого до недавнего времени занимал Юрий Аллеров. Вместе с ним из-за коррупционной схемы с недвижимостью задержали еще двух человек.
Экс-командующему Нацгвардией сообщили о подозрении.
Аллерова, которого подозревают в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением, 15 мая ознакомили с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 11 млн грн.