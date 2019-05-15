Екс-командувача Нацгвардії ознайомили з клопотанням про запобіжний захід та сумою застави
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Сьогодні колишнього командувача Національної гвардії України Юрія Аллерова, якого підозрюють у заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем, ознайомили з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в 11 млн грн. Про це журналісту УНН повідомили в прес-службі САП.
“Ознайомили підозрюваного (колишнього командувача Національної гвардії України — ред.) Юрія Аллерова з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Завтра зранку будуть подавати до Солом’янського районного суду Києва, ми просимо заставу в 11 млн грн”, — сазали в прес-службі.
Нагадаємо, колишньому командувачу Національної гвардії України Юрію Аллерову вчора було повідомлено про підозру у заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем, підготовлено клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.
Як зазначалося, Національне антикорупційне бюро заявило про затримання екс-командувача Національної гвардії України, посаду якого донедавна займав Юрій Аллеров. Разом із ним через корупційну схему з нерухомістю затримали ще двох людей, найближчим часом усім їм повідомлять про підозру.