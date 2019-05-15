Екс-командувача Нацгвардії ознайомили з клопотанням про запобіжний захід та сумою застави

КИЇВ. 15 травня. УНН. Сьогодні колишнього командувача Національної гвардії України Юрія Аллерова, якого підозрюють у заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем, ознайомили з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в 11 млн грн. Про це журналісту УНН повідомили в прес-службі САП.