Экс-командующего Нацгвардии ознакомили с ходатайством о мере пресечения и суммой залога

“Ознакомили подозреваемого (бывшего командующего Национальной гвардии Украины — ред.) Юрия Аллерова с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Завтра утром будут подавать в Соломенский районный суд Киева, мы просим залог в 11 млн грн”, — сазалы в пресс-службе.

Напомним, бывшему командующему Национальной гвардии Украины Юрию Аллерову вчера было сообщено о подозрении в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением, подготовлено ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

Как отмечалось, Национальное антикоррупционное бюро заявило о задержании экс-командующего Национальной гвардии Украины, должность которого до недавнего времени занимал Юрий Аллеров. Вместе с ним из-за коррупционной схемы с недвижимостью задержали еще двух человек, в ближайшее время всем им сообщат о подозрении.