Запобіжний захід екс-командувачу Нацгвардії обиратимуть завтра
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Солом’янський районний суд Києва у п'ятницю, 17 травня, буде обирати запобіжний захід колишньому командувачу Національної гвардії України Юрію Аллерову, слідчі наполягають на триманні під вартою з альтернативою внесення застави в 11 млн грн. Про це журналісту УНН повідомили в прес-службі САП.
Засідання Солом’янського районного суду щодо обрання запобіжного заходу заплановано о 9:00 17 травня.
Клопотання вже перебуває в суді, вказали у прес-службі.
Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро 14 травня заявило про затримання екс-командувача Національної гвардії України, посаду якого донедавна займав Юрій Аллеров. Разом із ним через корупційну схему з нерухомістю затримали ще двох людей.
Екс-командувачу Нацгвардії повідомили про підозру.
Аллерова, якого підозрюють у заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем, 15 травня ознайомили з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в 11 млн грн.