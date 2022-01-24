Опоздал, а потом ушел не дождавшись следователя: в ГБР рассказали, как Порошенко "прибыл" по вызову

Детали

По информации ГБР, сегодня подозреваемого Порошенко вызвали на 16:00 в Государственное бюро расследований.

“Подозреваемый прибыл с опозданием и в 16:11 защитник Порошенко П. А. Позвонил следователю и сообщил об их прибытии по вызову.

Хотя следователь через 4 минуты уже был в холле помещения, однако ни подозреваемого Порошенко П. А., ни его защитников в здании уже не было.

Следователь позвонил адвокату — Голованю И. В., но последний не сообщил причин столь поспешного оставления помещения Бюро”, — сообщили в ГБР.

По данным Бюро, зафиксировано, что в 16:07 подозреваемый Порошенко П.А. вместе с адвокатами прибыл в помещение Государственного бюро расследований, в 16:11 его зарегистрировали в “Журнале посетителей”, а в 16:14 народный депутат покинул здание ГБР, не дождавшись следователя.

“Таким образом, подозреваемый Порошенко П.А. И его адвокаты прибыли с опозданием и находились в помещении ГБР около 7 минут. Они покинули Бюро, достоверно зная, что следователь ждет их и готов к встрече. Указанные факты могут расцениваться, как ненадлежащее исполнение подозреваемым возложенных на него обязанностей”, — говорится в сообщении.

Что было раньше

Сегодня адвокат Порошенко Новиков заявил, что на завтра, 25 января, запланирован перекрестный допрос Виктора Медведчука и Петра Порошенко.

Дополнения

Печерский райсуд Киева отпустил пятого президента Украины, нардепа Петра Порошенко под личное обязательство и обязал в частности, сдать паспорта для выезда за границу.

Офис Генерального прокурора просил применить к пятому президенту Украины, нардепу Петру Порошенко меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 1 млрд грн.

Контекст

Порошенко сообщено о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций в уголовном производстве относительно преступной схемы поставок угля с временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям “Л/ДНР”. Пятого президента Украины вызвали 23 декабря в ГБР, однако он находился за границей.

6 января Порошенко сообщил, что 17 января вернется в Украину. 6 января Печерский районный суд Киева наложил арест на все имущество пятого президента Украины Петра Порошенко.

В ГБР указали, что 17 января 2022 года в 11 часов будет рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Порошенко. ГБР надеялось, что Порошенко самостоятельно придет на заседание суда в понедельник.

Он прибыл из-за границы, затем - в суд вместе с адвокатами. Судье понадобилось более суток времени для принятия решения в совещательной комнате. Заседание 19 января сопровождалось столкновениями под судом.