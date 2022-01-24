Запізнився, а потім пішов не дочекавшись слідчого: у ДБР розповіли, як Порошенко "прибув" за викликом

Деталі

За інформацією ДБР, сьогодні підозрюваного Порошенка викликали на 16:00 до Державного бюро розслідувань.

“Підозрюваний прибув із запізненням і о 16:11 захисник Порошенка П. О. зателефонував слідчому та повідомив про їхнє прибуття за викликом.

Хоча слідчий за 4 хвилини вже був у холі приміщення, однак ані підозрюваного Порошенка П.О., ані його захисників у будівлі вже не було.

“Слідчий зателефонував адвокату — Голованю І. В., але останній не повідомив причин такого поспішного залишення приміщення Бюро”, — повдіомили у ДБР.

За даними Бюро, зафіксовано, що о 16:07 підозрюваний Порошенко П.О. разом з адвокатами прибув до приміщення Державного бюро розслідувань, о 16:11 його зареєстрували у “Журналі відвідувачів”, а о 16:14 народний депутат залишив приміщення ДБР, не дочекавшись слідчого.

“Таким чином, підозрюваний Порошенко П.О. та його адвокати прибули із запізненням та знаходилися у приміщенні ДБР близько 7 хвилин. Вони залишили Бюро, достовірно знаючи, що слідчий чекає на них та готовий до зустрічі. Вказані факти можуть розцінюватися, як неналежне виконання підозрюваним покладених на нього обов’язків”, — йдеться у повідомленні.

Що було раніше

Сьогодні адвокат Порошенка Новіков заявив, що на завтра, 25 січня, запланований перехресний допит Віктора Медведчука та Петра Порошенка.

Доповнення

Печерський райсуд Києва відпустив п’ятого президента України, нардепа Петра Порошенка під особисте зобов’язання та зобов’язав зокрема, здати паспорти для виїзду за кордон.

Офіс Генерального прокурора просив застосувати до п’ятого президента України, нардепа Петра Порошенка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 1 млрд грн.

Контекст

Порошенку повідомлено про підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у кримінальному провадженні щодо злочинної схеми постачання вугілля із тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям “Л/ДНР”. П’ятого президента України викликали 23 грудня до ДБР, проте він перебував за кордоном.

6 січня Порошенко повідомив, що 17 січня повернеться до України. 6 січня Печерський районний суд Києва наклав арешт на все майно п’ятого президента України Петра Порошенка.

У ДБР вказали, що 17 січня 2022 року об 11 годині буде розглянуто клопотання про обрання запобіжного у вигляді тримання під вартою стосовно Порошенка. ДБР сподівалося, що Порошенко самостійно прийде на засідання суду в понеділок.

Він прибув з-за кордону, потім — до суду разом з адвокатами. Судді знадобилося понад добу часу для ухвалення рішення у нарадчій кімнаті. Засідання 19 січня супроводжувалося сутичками під судом.