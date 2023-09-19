Спросите пригожина, стоит ли доверять путину: Зеленский призвал мир не заключать теневые сделки с рф

Детали

“В прошлом году я представил Украинскую формулу мира. Она стала основой для обновления существующей архитектуры безопасности. Теперь мы можем восстановить действие Устава ООН и гарантировать полную силу мирового порядка, основанного на правилах. Завтра я представлю детали на специальном заседании Совета Безопасности ООН”, — сказал Зеленский.

Он отметил, что формула не только об Украине.

“Более 140 государств и международных организаций полностью или частично ее поддержали. Она предлагает решения и шаги, которые остановят все формы превращения в оружие, которые были применены россией против Украины и других стран и могут быть использованы другими агрессорами. Важные переговоры и консультации по имплементации Формулы мира состоялись в Хиросиме, Копенгагене и Джидде. И мы готовим Глобальный саммит мира. Я приглашаю всех вас — всех, кто не терпит никакой агрессии, — к совместной подготовке Саммита”, — сказал Зеленский.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что российскому диктатору владимиру путину нельзя доверять.

Цитата

“Мне известно о попытках заключить какие-то теневые сделки за кулисами. Злу нельзя доверять. Спросите пригожина, стоит ли доверять обещаниям путина. Пожалуйста, услышьте меня. Пусть единство решает все открыто”, — призвал Зеленский.

Дополнение

Зеленский заявлял, что единственный документ на основе которого могут происходить мирные переговоры — украинская Формула мира.