Запитайте пригожина, чи варто довіряти путіну: Зеленський закликав світ не укладати тіньові угоди з рф
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Україна знає про спроби укласти якісь тіньові угоди за лаштунками щодо війни, проте злу, якою є росія не можна довіряти. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Генасамблеї ООН, передає кореспондент УНН.
Деталі
“Минулого року я представив Українську формулу миру. Вона стала основою для оновлення наявної архітектури безпеки. Тепер ми можемо відновити дію Статуту ООН і гарантувати повну силу світового порядку, що ґрунтується на правилах. Завтра я представлю деталі на спеціальному засіданні Ради Безпеки ООН”, — сказав Зеленський.
Він зазначив, що формула не лише про Україну.
“Понад 140 держав і міжнародних організацій повністю або частково її підтримали. Вона пропонує рішення та кроки, які зупинять усі форми перетворення на зброю, що були застосовані Росією проти України й інших країн і можуть бути використані іншими агресорами. Важливі переговори та консультації щодо імплементації Формули миру відбулися в Хіросімі, Копенгагені та Джидді. І ми готуємо Глобальний саміт миру. Я запрошую всіх вас — усіх, хто не толерує жодної агресії, — до спільної підготовки Саміту”, — сказав Зеленський.
Окрім того, Зеленський наголосив, що російському диктатору володимиру путіну не можна довіряти.
Цитата
“Мені відомо про спроби укласти якісь тіньові угоди за лаштунками. Злу не можна довіряти. Запитайте Пригожина, чи варто довіряти обіцянкам Путіна. Будь ласка, почуйте мене. Нехай єдність вирішує все відкрито”, — закликав Зеленський.
Доповнення
Зеленський заявляв, що єдиний документ на основі якого можуть відбуватися мирні переговори — українська Формула миру.