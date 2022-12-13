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Возражения со стороны Ирана относительно поставок оружия рф не удивляют, последствия будут масштабными - МИД

Киев • УНН

 • 709145 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что очередные возражения со стороны Ирана относительно поставок оружия россии не удивляют. Украинские эксперты предоставили иранцам доказательства в достаточном объеме. Об этом журналисту УНН сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

Цитата

«Нас не удивляют очередные возражения со стороны Ирана по поставкам оружия россии. Во время технической встречи украинские эксперты предоставили иранцам доказательства в достаточном объеме», - сказал Николенко.

Он отметил, что у украинской стороны есть сотни зафиксированных фактов обстрелов территории Украины иранскими дронами.

«Как бы ни продолжали выкручиваться в Тегеране, украинская сторона дала четко понять: последствия за поддержку войны против Украины для Ирана будут гораздо масштабнее, чем потенциальная выгода от его сотрудничества с россией», - сообщил Николенко.

Добавим

Иранский министр обороны Реза Аштияни заявлял, что на встрече украинских и иранских экспертов украинская сторона не предоставила доказательств использования россией иранских беспилотников против Украины.

Дополнение

Европейский Союз решительно осудил Иран из-за содействия российской агрессии против Украины, а также предостерег от поставок москве “дронов-камикадзе”.

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