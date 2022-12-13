Заперечення з боку Ірану щодо постачання зброї рф не дивують, наслідки будуть масштабними - МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. У Міністерстві закордонних справ України заявили, що чергові заперечення з боку Ірану щодо постачання зброї росії не дивують. Українські експерти надали іранцям докази в достатньому обсязі. Про це журналісту УНН повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.
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«Нас не дивують чергові заперечення з боку Ірану щодо постачання зброї росії. Під час технічної зустрічі українські експерти надали іранцям докази в достатньому обсязі», - сказав Ніколенко.
Він зазначив, що українська сторона має сотні зафіксованих фактів обстрілів території України іранськими дронами.
«Як би не продовжували викручуватися в Тегерані, українська сторона дала чітко зрозуміти: наслідки за підтримку війни проти України для Ірану будуть набагато масштабнішими, ніж потенційна вигода від його співпраці з росією», - повідомив Ніколенко.
Додамо
Іранський міністр оборони Реза Аштіяні заявляв, що на зустрічі українських та іранських експертів українська сторона не надала доказів використання росією іранських безпілотників проти України.
Доповнення
Європейський Союз рішуче засудив Іран через сприяння російській агресії проти України, а також застеріг від поставок москві “дронів-камікадзе”.