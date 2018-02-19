Запасы угля на украинских ТЭС и ТЭЦ за неделю уменьшились на 2,6 тыс. тонн
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Запасы угля на украинских ТЭС и ТЭЦ за неделю уменьшились на 2,6 тысяч тонн или на 0,13%. Об этом свидетельствуют статистические данные Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, передает УНН.
В частности, по состоянию на 12 февраля 2018 года на ТЭС и ТЭЦ Украины хранилось 2 млн 26,9 тысяч тонн угля газовой и антрацитовой групп, а по состоянию на 19 февраля запасы уменьшились на 2,6 тысяч тонн до 2 млн 24,3 тыс. тонн угля.
Таким образом, запасы уменьшились на 0,13%.
Напомним, угледобывающие предприятия Украины в января 2018 года добыли почти 2,66 млн тонн угля, что более чем на 1 млн тонн или 27,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.