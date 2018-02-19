Запаси вугілля на українських ТЕС та ТЕЦ за тиждень зменшились на 2,6 тис. тонн

Зокрема, станом на 12 лютого 2018 року на ТЕС та ТЕЦ України зберігалось 2 млн 26,9 тисяч тонн вугілля газової та антрацитової груп, станом на 19 лютого запаси зменшились на 2,6 тисяч тонн до 2 млн 24,3 тис. тонн вугілля.

Таким чином, запаси зменшились на 0,13%.

Нагадаємо, вугледобувні підприємства України у січні 2018 року видобули майже 2,66 млн тонн вугілля, що на понад 1 млн тонн або 27,3% менше, ніж за аналогічний період минулого року.