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Запаси вугілля на українських ТЕС та ТЕЦ за тиждень зменшились на 2,6 тис. тонн

Запаси вугілля на українських ТЕС та ТЕЦ за тиждень зменшились на 2,6 тис. тонн

Київ • УНН

 • 5431 перегляди

КИЇВ. 19 лютого. УНН. Запаси вугілля на українських ТЕС та ТЕЦ за тиждень зменшились на 2,6 тисяч тонн або на 0,13%. Про це свідчать статистичні дані Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, передає УНН.

Зокрема, станом на 12 лютого 2018 року на ТЕС та ТЕЦ України зберігалось 2 млн 26,9 тисяч тонн вугілля газової та антрацитової груп, станом на 19 лютого запаси зменшились на 2,6 тисяч тонн до 2 млн 24,3 тис. тонн вугілля.

Таким чином, запаси зменшились на 0,13%.

Нагадаємо, вугледобувні підприємства України у січні 2018 року видобули майже 2,66 млн тонн вугілля, що на понад 1 млн тонн або 27,3% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

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