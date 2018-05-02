Запасы угля на ТЭС и ТЭЦ незначительно выросли

В частности, по состоянию на 2 мая 2018 года на ТЭС и ТЭЦ Украины хранится 1 млн 766 тысяч тонн угля газовой и антрацитовой групп. При этом по состоянию на 23 апреля на украинских ТЭС и ТЭЦ хранилось 1 млн 746,8 тысяч тонн угля.

Таким образом, за неделю запасы увеличились на 19,2 тысяч тонн или на 1,1%.

Напомним, в I квартале в морских портах Украины было перевалено на 30% больше импортных грузов по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. В частности, 1,9 млн тонн руды (на 20,7% больше), 1,4 млн тонн угля (на 24,1% больше), а также 544 тыс. тонн нефти (на 51% больше).