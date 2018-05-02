Запаси вугілля на ТЕС та ТЕЦ незначно зросли
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Протягом минулих десяти днів рівень запасів вугілля газової та антрацитової груп на українських ТЕС та ТЕЦ збільшився на 1,1%. Про це свідчать статистичні дані Міністерства енергетики та вугільної промисловості, передає УНН.
Зокрема, станом на 2 травня 2018 року на ТЕС та ТЕЦ України зберігається 1 млн 766 тисяч тонн вугілля газової та антрацитової груп. При цьому станом на 23 квітня на українських ТЕС та ТЕЦ зберігалося 1 млн 746,8 тисяч тонн вугілля.
Таким чином за тиждень запаси збільшились на 19,2 тисяч тонн або на 1,1%.
Нагадаємо, у І кварталі у морських портах України було перевалено на 30% більше імпортних вантажнів порівняно із відповідним періодом минулого року. Зокрема, 1,9 млн тонн руди (на 20,7% більше), 1,4 млн тонн вугілля (на 24,1% більше), а також 544 тис. тонн нафти (на 51% більше).