Запасы высокоточных ракет в россии критически низкие – ГУР

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"Если говорить о запасах ракетного вооружения, особенно высокоточного, то по многим показателям они уже упали до критических. Не так много и не так часто россия сможет себе позволить еще такие массированные террористические ракетные атаки против Украины. Но мы прогнозировали и предполагали, что такая атака возможна", – сказал Юсов.

Напомним

По данным Воздушных сил ВСУ, 5 декабря россияне выпустили по Украине как минимум 70 ракет, более 60 были сбиты.