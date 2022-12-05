Запаси високоточних ракет у росії критично низькі – ГУР

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"Якщо говорити про запаси ракетного озброєння, особливо високоточного, то по багатьох показниках вони вже впали до критичних. Не так багато і не так часто росія зможе собі дозволити ще такі масовані терористичні ракетні атаки проти України. Але ми прогнозували і передбачали, що така атака можлива", – сказав Юсов.

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За даними Повітряних сил ЗСУ, 5 грудня росіяни випустили по Україні щонайменше 70 ракет, понад 60 було збито.