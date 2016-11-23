Запасы газа в ПХГ уменьшились за сутки на 28 млн куб. м

По последним данным, в течение суток с ПХГ Украины было отобрано 28.68 млн куб. м газа.

При этом в данных за 20 ноября указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии 42,68 млн. куб. м, из Польши - 4,24 млн. куб. м, из Венгрии - 5,22 млн. куб. м газа.

Так, на сегодня украинские ПХГ заполнены на 45%.

Добавим, на территории Украины без учета Крыма находятся 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

Напомним, Украина прекратила закачку газа в подземные газовые хранилища 16 октября.