Запаси газу в ПСГ України зменшилися за добу на 28 млн куб. м

За останніми даними, протягом доби з ПСГ України було відібрано 28.68 млн куб. м газу.

При цьому в даних за 20 листопада вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини 42,68 млн куб. м, з Польщі - 4,24 млн куб. м, з Угорщини - 5,22 млн куб. м газу.

Так, на сьогодні українські ПСГ заповнені на 45%.

Додамо, на території України без урахування Криму знаходяться 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.

Нагадаємо, Україна припинила закачування газу в підземні газові сховища 16 жовтня.