Запаси газу в ПСГ України зменшилися за добу на 28 млн куб. м
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 20 листопада зменшився до 13,993 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані ПАТ "Укртрансгаз".
За останніми даними, протягом доби з ПСГ України було відібрано 28.68 млн куб. м газу.
При цьому в даних за 20 листопада вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини 42,68 млн куб. м, з Польщі - 4,24 млн куб. м, з Угорщини - 5,22 млн куб. м газу.
Так, на сьогодні українські ПСГ заповнені на 45%.
Додамо, на території України без урахування Криму знаходяться 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.
Нагадаємо, Україна припинила закачування газу в підземні газові сховища 16 жовтня.