Запасы газа в ПХГ Украины выше прошлогодних на 3,4%
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Объемы газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) на 13 марта составили 9,2 млрд куб. м, что на 3,4% больше по сравнению с аналогичной датой годом ранее. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные НАК "Нафтогаз Украины".
"Объемы газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) за последнюю неделю уменьшились на 241,1 млн куб. м и на 13 марта составили 9,2 млрд куб. м", - сообщили в НАК.
Это больше по сравнению с аналогичной датой прошлого года, когда в ПХГ оставалось 8,9 млрд куб. м газа. Также эта цифра больше против запасов газа в ПХГ в 2017 году, когда в хранилищах было 8,2 млрд куб. м голубого топлива.
"Объемы газа в ПХГ достаточен для стабильного прохождения отопительного сезона", - добавили в "Нафтогазе".
Напомним, украинские ПХГ на сегодня заполнены на 29%.