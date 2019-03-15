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Запаси газу у ПСГ України вищі за торішні на 3,4%

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Обсяги газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) на 13 березня становили 9,2 млрд куб. м, що на 3,4% більше у порівнянні з аналогічною датою роком раніше. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані НАК "Нафтогаз України".

Запаси газу у ПСГ України вищі за торішні на 3,4%

"Обсяги газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) за останній тиждень зменшились на 241,1 млн куб. м і на 13 березня становили 9,2 млрд куб. м", - повідомили у НАК.

Це більше у порівнянні з аналогічною датою минулого року, коли у ПСГ залишалося 8,9 млрд куб. м газу. Також ця цифра більша проти запасів газу у ПСГ у 2017 році, коли у газосховищах було 8,2 млрд куб. м блакитного палива.

"Обсяги газу у ПСГ достатні для сталого проходження опалювального сезону", - додали у "Нафтогазі".

Нагадаємо, українські ПСГ на сьогодні заповнені на 29%.

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