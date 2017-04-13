Заочно осужден гражданин РФ в Николаеве

Уголовное производство в отношении обвиняемого осуществлялось при его отсутствии в специальном судебном производстве.

Судом установлено, что обвиняемый, зарегистрированный в г.Оренбург Российской Федерации, является атаманом "Станицы Николаевская" общероссийской общественной организации "Союз Казаков", временно проживал в г.Николаеве и с 24.12.2014 года находится в розыске.

"Весной 2014 он умышленно, по предварительному сговору с другими лицами, убеждали на митингах жителей Николаева создавать предусмотренные законодательством Украины органы власти, поддерживать незаконные действия определенных лиц в Автономной республике Крым по передаче территории АРК под юрисдикцию Российской Федерации, распространять информацию о нелегитимности действующей власти, тем самым формировать у жителей Николаева мнение о необходимости выхода города и области вместе с АРК из состава Украины ", - говорится в сообщении.

Также россиянин создал предусмотренные законодательством орган "Народный Совет Николаева" и выдал от имени этого органа распоряжение о проведении референдума о передаче Николаева и области под юрисдикцию АРК и создание единой самостоятельного государства.

Действия преступника квалифицированы по ч.2 ст.110 УК Украины (в редакции Закона № 2341-III от 05.04.2001 года). Вина человека подтверждается многочисленными доказательствами, в частности показаниями свидетелей, протоколами осмотра материалов СМИ, видеоматериалами с митингов с участием обвиняемого, документами изъятыми при обыске по месту жительства последнего.

С учетом изложенного, исследовав обстоятельства дела суд постановил признать мужчину виновным в совершении уголовного преступления и назначить наказание в виде четырех лет лишения свободы. Срок отбывания наказания исчислять со дня приведения приговора в исполнение.

Напомним, 12 апреля задержанному в Запорожье террористу "ЛНР" избрали меру пресечения .