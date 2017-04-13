Заочно засуджено громадянина РФ в Миколаєві
Київ • УНН
МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 13 квітня. УНН. Центральним районним судом м.Миколаєва постановлено вирок 32-річному громадянину Російської Федерації, винному у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.110 КК України. Про це УНН повідомили у прес-службі суду.
Кримінальне провадження стосовно обвинуваченого здійснювалось за його відсутності у спеціальному судовому провадженні.
Судом установлено, що обвинувачений, який зареєстрований у м. Оренбург Російської Федерації, є отаманом “Станиці Миколаївська” загальноросійської громадської організації “Союз Козаків”, тимчасово мешкав у м. Миколаєві та з 24.12.2014 року перебуває у розшуку.
"Навесні 2014 року він умисно, за попередньою змовою з іншими особами, переконували на мітингах мешканців м.Миколаєва створювати непередбачені законодавством України органи влади, підтримувати незаконні дії певних осіб в Автономній республіці Крим по передачі території АРК під юрисдикцію Російської Федерації, поширювати інформацію про нелегітимність діючої влади, тим самим формувати у мешканців м.Миколаєва думку про необхідність виходу міста та області разом із АРК зі складу України“,- йде мова у повідомленні.
Також росіянин створив непередбачений законодавством орган “Народну Раду Миколаєва” та видав від імені цього органу розпорядження про проведення референдуму щодо передачі Миколаєва та області під юрисдикцію АРК та створення єдиної самостійної держави.
Дії злочинця кваліфіковано за ч.2 ст.110 КК України (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001 року). Провина чоловіка підтверджується численими доказами, зокрема показами свідків, протоколами огляду матеріалів ЗМІ, відеоматеріалами з мітингів за участю обвинуваченого, документами вилученими під час обшуку за місцем проживання останнього.
З урахуванням викладеного, дослідивши обставини справи суд ухвалив визнати чоловіка винним у вчинені кримінального правопорушення та призначити покарання у виді чотирьох років позбавлення волі. Строк відбування призначеного покарання відраховувати з дня приведення вироку до виконання.
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