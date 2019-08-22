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Заказ убийства матери и дочери в Киевской области: подозреваемым избрана мера пресечения

Заказ убийства матери и дочери в Киевской области: подозреваемым избрана мера пресечения

Киев  •  УНН

 • 14228 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения двум из четырех человек, которые были задержаны по подозрению в организации заказного убийства матери и дочери в Киевской области. Об этом журналисту сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

Сегодня в суде выбирали меру пресечения двум мужчинам и двум женщинам.

“Двум мужчинам, это бывшему мужу потерпевшей и его знакомому, которого он привлек, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога. А двух женщин отпустили без меры пресечения, но пока не понятно на каком основании, ведь еще нет полного решения суда”, — сказали в пресс-службе.

Напомним, мать Надежда Головач и ее 31-летняя дочь Юлия Зайковская исчезли на пути из Броваров в Киев. Позже правоохранители на территории Броварского района обнаружили их автомобиль Toyota Rav4.

Позже стало известно, что исчезновение женщин — часть спецоперации СБУ по предупреждению и раскрытию заказного убийства.

Как сообщили в СБУ, заказчиком оказался бывший муж потерпевшей Головач, с которой у него продолжаются судебные споры по разделу имущества после развода. Преследуя корыстную цель, осознавая неизбежность судебного решения в пользу бывшей жены и ее дочери, действуя в сговоре с уже своей третьей женой, заказал и проплатил убийство (50 тысяч долларов США). В конце женщин удалось спасти, а четырех подозреваемых задержали.

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