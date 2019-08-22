Замовлення вбивства матері та доньки на Київщині: підозрюваним обрали запобіжний захід
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід двом з чотирьох осіб, які були затримані за підозрою в організації замовного вбивства матері та доньки на Київщині. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі прокуратури Київської області.
Сьогодні в суді обирали запобіжний захід двом чоловікам та двом жінкам.
“Двом чоловікам, це колишньому чоловіку потерпілої та його знайомому, якого він залучив, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. А двох жінок відпустили без запобіжного заходу, але наразі не зрозуміло на якій підставі, адже ще не має повного рішення суду”, — сказали в пресслужбі.
Нагадаємо, матір Надія Головач та її 31-річна донька Юлія Зайковська зникли на шляху з Броварів до Києва. Пізніше правоохоронці на території Броварського району виявили їхній автомобіль Toyota Rav4.
Пізніше стало відомо, що зникнення жінок — частина спецоперації СБУ з попередження та розкриття замовного вбивства.
Як повідомили в СБУ, замовником виявився колишній чоловік потерпілої Головач, з якою у нього тривають судові спори щодо поділу майна після розлучення. Переслідуючи корисливу мету, усвідомлюючи неминучість судового рішення на користь колишньої дружини та її доньки, діючи в змові із уже своєю третьою дружиною, замовив та проплатив вбивство (50 тисяч доларів США). Врешті жінок вдалося врятувати, а чотирьох підозрюваних затримали.