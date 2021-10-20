Замалчивать победителя - незаконно: юристы объяснили правила объявления результатов голосований Всеукраинских общественных организаций
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. Согласно закону об общественных организациях, счетная комиссия должна обнародовать результаты голосований. Об этом УНН рассказал юрист Виталий Журавский. По его словам, в протоколе счетной комиссии о результатах должна быть конкретная информация. В случае признания этого протокола недействительным — должны быть перечислены все факты, на основе которых выносится соответствующее решение.
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“Счетная комиссия публично обнародует результаты. То есть она должна сказать, что столько-то голосов „за“, столько-то „воздержались“, столько-то „против“, столько-то не взяли участие. То есть нужно четко расписать, это обязательно. Если этого они не сделали, то решение счетной комиссии может быть обжаловано Минюстом”, — пояснил юрист.
Согласен с этим мнением и юрист Денис Ярославский.
“С учетом ковида голосование можно проводить онлайн. Однако должен был присутствовать секретарь — человек, который ведет протокол. Протокол — это не просто итоговая запись какого-то решения, это описание. Есть четко определенный регламент проведения таких встреч для принятия решения и тем больше выбора руководителя... Если форма протокола нарушена — обнародованный результат можно считать недействительным”, — подытожил Ярославский.
Напомним
Недавно во время съезда Всеукраинской ассоциации инфекционистов должны были выбирать нового президента ассоциации. Однако из-за недостатка кворума, голосование решили провести онлайн. В результате же и его признали недействительным. В подтверждение, участникам голосования прислали протокол — без конкретных фактов нарушения процесса.
Якобы из некоторых ячеек Всеукраинской ассоциации инфекционистов поступило больше голосов, чем число делегатов, заявленных этими ячейками. Кроме того — комиссия обнаружила лиц, которые якобы голосовали за президента ОО, но не участвовали в съезде. Однако конкретные подтверждения этих заявлений не обнародованы.
Более того — в протоколе не называется фамилия победителя и количество отданных голосов. Только голословные заявления без подписей и печатей. А результат по выборам президента ассоциации до сих пор остается никому неизвестным.