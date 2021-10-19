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Вибори з кримінальним шлейфом: хто буде керувати Всеукраїнською асоціацією інфекціоністів далі

Київ • УНН

 • 17343 перегляди

КИЇВ. 19 жовтня. УНН. На початку жовтня в Сумах відбувся з’їзд Всеукраїнської асоціації інфекціоністів, на якому мали б обрати нового президента асоціації. Однак, вибори так і не відбулися, а президент залишився незмінним. УНН вирішило провести журналістське розслідування, аби з'ясувати - чому вибори визнали недійсними та хто буде керувати асоціацією далі.

Деталі

Вибори президента Всеукраїнської асоціації інфекціоністів відбуваються кожні 5 років, однак останні 29 років асоціацією незмінно керував Михайло Андрейченко. Цього разу претендентів на крісло керівника було двоє - все той же Андрейченко та Ольга Голубовська - головний інфекціоніст та заслужений лікар України.

Однак, у залі не знайшлося кворуму, отож, вибори не відбулися, після чого керівництво вирішило провести онлайн-голосування у спеціальних гугл-формах.

Подробиці того, як відбувалося голосування, розповіла УНН Тетяна Чабан, професор, завідуюча кафедри інфекційних хвороб Одеського національного медуніверситету.

Цитата:

“Голосування проводилося з 9 ранку 11 числа по 9 ранку 12 числа: ми отримали результати 14 числа. Отримали протокол лічильної комісії, який, по-перше, ніким не підписаний. По-друге, у протоколі немає жодної конкретної цифри: там просто сказано, що голосування визнано недійсним, тому що з 8 регіонів проголосувало більше делегатів, ніж було зареєстровано, і деякі делегати голосували по 2 і більше разів. Все. Це абсолютно не протокол лічильної комісії”, - розповіла Тетяна Чабан.

За її словами, на прохання зробити більш конкретнішим, а саме - дізнатися хто ж виграв вибори - жодної відповіді не отримано.

“Це ж не проблема: гугл-форма, вона відразу видає всі ці дані, жодної відповіді не отримано. Голосування визнано недійсним - і крапка. Абсолютно незрозуміла ситуація” - вважає професор.

У розпорядженні редакції є відповідний протокол лічильної комісії.

Як виявилося пізніше, перед виборами президента учасникам голосування нібито почали дзвонити і відмовляти голосувати за одну з претенденток. Мовляв, у разі її перемоги - у одного з учасників асоціації можуть виникнути “проблеми” з МОЗом. Відповідні листи з такою інформацією надійшли від анонімних джерел до редакції УНН.

Тим часом, заступник президента Всеукраїнської асоціації інфекціоністів Микола Чемич в коментарі УНН цю інформацію спростував. Мовляв - ніяких дзвінків не було і впливу на результати голосування також.

Однак питання, хто буде керувати Всеукраїнською асоціацією інфекціоністів далі, залишається відкритим. Отож, УНН буде продовжувати слідкувати за розвитком подій, які розгортаються навколо крісла президента асоціації.

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