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Выборы с уголовным шлейфом: кто будет управлять Всеукраинской ассоциацией инфекционистов дальше

Выборы с уголовным шлейфом: кто будет управлять Всеукраинской ассоциацией инфекционистов дальше

Киев  •  УНН

 • 17335 просмотра

КИЕВ. 19 октября. УНН. В начале октября в Сумах состоялся съезд Всеукраинской ассоциации инфекционистов, на котором должны избрать нового президента ассоциации. Однако, выборы так и не состоялись, а президент остался неизменным. УНН решило провести журналистское расследование, чтобы выяснить - почему выборы признали недействительными и кто будет управлять ассоциацией дальше.

Детали

Выборы президента Всеукраинской ассоциации инфекционистов происходят каждые 5 лет, однако последние 29 лет ассоциацией неизменно руководил Михаил Андрейченко. На этот раз претендентов на кресло руководителя было двое - все тот же Андрейченко и Ольга Голубовская - главный инфекционист и заслуженный врач Украины.

Однако, в зале не нашлось кворума, поэтому, выборы не состоялись, после чего руководство решило провести онлайн-голосование в специальных гугл-форме.

Подробности того, как проходило голосование, рассказала УНН Татьяна Чабан, профессор, заведующая кафедрой инфекционных болезней Одесского национального медуниверситета.

Цитата:

"Голосование проводилось с 9 утра 11 числа по 9 утра 12 числа: мы получили результаты 14 числа. Получили протокол счетной комиссии, который, во-первых, никем не подписан. Во-вторых, в протоколе нет ни одной конкретной цифры: там просто сказано, что голосование признано недействительным, так как из 8 регионов проголосовало больше делегатов, чем было зарегистрировано, и некоторые делегаты голосовали по 2 и больше раз. Все. Это совершенно не протокол счетной комиссии", - рассказала Татьяна Чабан.

По ее словам, по просьбе сделать более конкретным, а именно - узнать кто же выиграл выборы - никакого ответа не получено.

"Это же не проблема: гугл-форма, она сразу выдает все эти данные, никакого ответа не получено. Голосование признано недействительным - и точка. Абсолютно непонятная ситуация", - считает профессор.

В распоряжении редакции есть соответствующий протокол счетной комиссии.

Как оказалось позже, перед выборами президента участникам голосования якобы начали звонить и отговаривать голосовать за одну из претенденток. Мол, в случае ее победы - у одного из участников ассоциации могут возникнуть "проблемы" с Минздравом. Соответствующие письма с такой информацией поступили от анонимных источников в редакцию УНН.

Между тем, заместитель президента Всеукраинской ассоциации инфекционистов Николай Чемич УНН эту информацию опроверг. Мол - никаких звонков не было и влияния на результаты голосования тоже.

Однако вопрос, кто будет управлять Всеукраинской ассоциацией инфекционистов дальше, остается открытым. Итак, УНН будет продолжать следить за развитием событий, которые разворачиваются вокруг кресла президента ассоциации.

Украинские Национальные Новости

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