Выборы с уголовным шлейфом: кто будет управлять Всеукраинской ассоциацией инфекционистов дальше

КИЕВ. 19 октября. УНН. В начале октября в Сумах состоялся съезд Всеукраинской ассоциации инфекционистов, на котором должны избрать нового президента ассоциации. Однако, выборы так и не состоялись, а президент остался неизменным. УНН решило провести журналистское расследование, чтобы выяснить - почему выборы признали недействительными и кто будет управлять ассоциацией дальше.