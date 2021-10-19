Выборы с уголовным шлейфом: кто будет управлять Всеукраинской ассоциацией инфекционистов дальше
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. В начале октября в Сумах состоялся съезд Всеукраинской ассоциации инфекционистов, на котором должны избрать нового президента ассоциации. Однако, выборы так и не состоялись, а президент остался неизменным. УНН решило провести журналистское расследование, чтобы выяснить - почему выборы признали недействительными и кто будет управлять ассоциацией дальше.
Детали
Выборы президента Всеукраинской ассоциации инфекционистов происходят каждые 5 лет, однако последние 29 лет ассоциацией неизменно руководил Михаил Андрейченко. На этот раз претендентов на кресло руководителя было двое - все тот же Андрейченко и Ольга Голубовская - главный инфекционист и заслуженный врач Украины.
Однако, в зале не нашлось кворума, поэтому, выборы не состоялись, после чего руководство решило провести онлайн-голосование в специальных гугл-форме.
Подробности того, как проходило голосование, рассказала УНН Татьяна Чабан, профессор, заведующая кафедрой инфекционных болезней Одесского национального медуниверситета.
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"Голосование проводилось с 9 утра 11 числа по 9 утра 12 числа: мы получили результаты 14 числа. Получили протокол счетной комиссии, который, во-первых, никем не подписан. Во-вторых, в протоколе нет ни одной конкретной цифры: там просто сказано, что голосование признано недействительным, так как из 8 регионов проголосовало больше делегатов, чем было зарегистрировано, и некоторые делегаты голосовали по 2 и больше раз. Все. Это совершенно не протокол счетной комиссии", - рассказала Татьяна Чабан.
По ее словам, по просьбе сделать более конкретным, а именно - узнать кто же выиграл выборы - никакого ответа не получено.
"Это же не проблема: гугл-форма, она сразу выдает все эти данные, никакого ответа не получено. Голосование признано недействительным - и точка. Абсолютно непонятная ситуация", - считает профессор.
В распоряжении редакции есть соответствующий протокол счетной комиссии.
Как оказалось позже, перед выборами президента участникам голосования якобы начали звонить и отговаривать голосовать за одну из претенденток. Мол, в случае ее победы - у одного из участников ассоциации могут возникнуть "проблемы" с Минздравом. Соответствующие письма с такой информацией поступили от анонимных источников в редакцию УНН.
Между тем, заместитель президента Всеукраинской ассоциации инфекционистов Николай Чемич УНН эту информацию опроверг. Мол - никаких звонков не было и влияния на результаты голосования тоже.
Однако вопрос, кто будет управлять Всеукраинской ассоциацией инфекционистов дальше, остается открытым. Итак, УНН будет продолжать следить за развитием событий, которые разворачиваются вокруг кресла президента ассоциации.