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Замовчувати переможця - незаконно: юристи пояснили правила оголошення результатів голосувань Всеукраїнських громадських організацій

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Згідно з законом щодо громадських організацій, лічильна комісія повинна оприлюднювати результати голосувань. Про це УНН розповів юрист Віталій Журавський. За його словами, у протоколі лічильної комісії щодо результатів повинна бути конкретна інформація. У разі визнання цього протоколу недійсним — мають бути перераховані всі факти, на основі яких виноситься відповідне рішення.

Замовчувати переможця - незаконно: юристи пояснили правила оголошення результатів голосувань Всеукраїнських громадських організацій

Цитата

“Лічильна комісія публічно оприлюднює результати. Тобто вона повинна сказати, що стільки-то голосів „за“, стільки-то „утрималось“, стільки „проти“, стільки-то не взяли участь. Тобто потрібно чітко розписати, це обов’язково. Якщо цього вони не зробили, то рішення лічильної комісії може бути оскаржене Мін’юстом”, — пояснив юрист.

Погоджується з цією думкою і юрист Денис Ярославський.

“З урахуванням ковіду голосування можна проводити онлайн. Однак повинен був бути присутнім секретар — людина, яка веде протокол. Протокол — це не просто підсумковий запис якогось рішення, це докладний опис. Є чітко визначений регламент проведення таких зустрічей для прийняття рішення і тим більше вибору керівника... Якщо форма протоколу порушена — оприлюднений результат можна вважати недійсним”, — підсумував Ярославський.

Нагадаємо

Нещодавно під час з’їзду Всеукраїнської асоціації інфекціоністів мали обирати нового президента асоціації. Однак через нестачу кворуму, голосування вирішили провести онлайн. У результаті ж і його визнали недійсним. На підтвердження, учасникам голосування надіслали протокол — без конкретних фактів порушення процесу.

Нібито з деяких осередків Всеукраїнської асоціації інфекціоністів надійшло більше голосів, ніж число делегатів, заявлених цими осередками. Окрім того — комісія виявила осіб, які нібито голосували за президента ГО, але не брали участь у з’їзді. Однак конкретних підтверджень цих заяв не оприлюднено.

Ба більше — у протоколі не називається прізвище переможця та кількість відданих голосів. Лише голослівні заяви без підписів та печаток. А результат щодо виборів президента асоціації й досі залишається нікому невідомим.

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