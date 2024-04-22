"Замороженного конфликта с Рроссией не бывает" : Зеленский отреагировал на идею Макрона об "олимпийском перемирии"

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что россия не станет придерживаться прекращения огня в ответ на просьбу французского лидера Эмануэля Макрона об "олимпийском перемирии". Об этом глава государства рассказал в интервью известному французскому журналисту-блогеру Хюго Траверсу.

Детали

В ответ на просьбу "оценить идею Макрона о перемирии на время Олимпиады" Зеленский отметил, что Россия никогда не придерживалась "режима тишины".

Я в это ( олимпийское перемирие - ред.) не верю с Россией. Не в этот формат - перемирие в целом, а в любой формат перемирия с Россией. Эмманюэль это знает, и он сам свидетель этого. Мы вместе были в "нормандском формате", мы вместе проходили Минский процесс. Франция, Германия, Украина - мы все являемся живыми свидетелями того, что замороженного конфликта с Россией не бывает - заявил Зеленский.

"путину нужен перерыв, как в 2014 году": Зеленский предостерег от идеи "заморозить" войну в Украине

Президент объяснил, что такую паузу россия использовала бы такую паузу для перегруппировки и укрепления своих сил, чтобы потом нанести новый удар. Зеленский напомнил, что месяцами после "нормандских" переговоров, когда фактического прекращения огня не было - снайперы постоянно продолжали охоту на украинских военных вдоль линии соприкосновения.

Для Путина не существует никакого перемирия, никакой Олимпиады, никаких авторитетов - подчеркнул Владимир Зеленский.

Контекст

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что сделает "все возможное" для достижения олимпийского перемирия во время Олимпиады 2024 года в Париже на фоне войны России против Украины.

Напомним

Министр иностранных дел рф сергей лавров в интервью российским СМИ заявил, что россия не станет делать паузу в боевых действиях на период мирных переговоров с Украиной.