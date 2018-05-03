Вместо сгоревшего ТЦ в российском Кемерове построят парк

Снесут не только торговый центр, но и находящуюся неподалеку котельную. Все расходы по сносу берут на себя владельцы "Зимней вишни".

Отмечается, что по итогам голосования среди местных жителей, по словам Цивилева, на месте ТЦ могут сделать парк или сквер.

Как сообщал УНН, короткое замыкание могло стать причиной пожара в российском торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове, проблема могла заключаться в светильнике.



Отметим, главным управлением по расследованию особо важных дел СК России возбуждено уголовное дело в отношении начальника караула пожарно-спасательной части № 2 федерального государственного казенного учреждения "1 отряд федеральной противопожарной службы по Кемеровской области" Сергея Генина по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность).



25 марта в российском Кемерово произошел пожар в ТЦ "Зимняя вишня". По официальной информации, трагедия унесла жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка, пострадали 79 человек.