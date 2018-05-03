Замість згорілого ТЦ в російському Кемерово побудують парк
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Згорілий торговий центр "Зимова вишня" в російському місті Кемерово почнуть зносити після 15 травня. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
Знесуть не тільки торговий центр, а й котельню, що знаходиться неподалік. Всі витрати по знесенню беруть на себе власники "Зимової вишні".
Відзначається, що за підсумками голосування серед місцевих жителів, за словами Цівілева, на місці ТЦ можуть зробити парк або сквер.
Як повідомляв УНН, коротке замикання могло стати причиною пожежі в російському торговому центрі "Зимова вишня" в Кемерові, проблема могла полягати в світильнику.
Відзначимо, головним управлінням з розслідування особливо важливих справ СК Росії порушено кримінальну справу стосовно начальника варти пожежно-рятувальної част і № 2 федерального державного казенного установи "1 загін федеральної протипожежної служби по Кемеровській області" Сергія Геніна за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст . 293 КК РФ (халатність).
25 березня в російському Кемерово сталася пожежа в ТЦ "Зимова вишня". За офіційною інформацією, трагедія забрала життя 64 людей, в тому числі 41 дитини, постраждали 79 осіб.