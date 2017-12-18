Вместо утилизации токсичные вещества попали на металлолом
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. На один из металлоломов в Черкасской области завезли 40 бочек с токсичными веществам. Об этом УНН сообщили в Управлении Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Черкасской области.
"ЧП произошло еще 11 декабря. Там была одна бочка открыта, ее обработали 10% раствором хлорной извести и все. Далее проводится проверка. Полиция занимается этим вопросом, почему бочки которые должны были попасть на конкретную станцию, попали на металлолом", - рассказали в ведомстве.
В ГСЧС отметили, что указанные вещества опасные для бытового использования.
"Это же одорант и он может повредить человеку, если намеренно братья и мазать себе глаза или еще что. Он используется в газовой службе на случай, если где-то утечка газа, чтобы они его почувствовали благодаря этому запаху", - рассказали в ГСЧС.
Напомним, по оценке экспертов, 90% предприятий на рынке утилизации токсичных веществ не соответствуют технологическим требованиям и занимаются псевдодеятельностью.
Напряженную ситуацию в сфере опасных отходов обостряет мораторий на проверки бизнеса, введенный в 2014 году и продлен на 2018 год, а также ослабление контроля за опасными предприятиями.