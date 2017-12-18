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Замість утилізації токсичні речовини потрапили на металобрухт

Замість утилізації токсичні речовини потрапили на металобрухт

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. На один із металобрухтів в Черкаській області завезли 40 бочок з токсичними речовинам. Про це УНН повідомили в Управлінні Державної служби надзвичайних ситуацій в Черкаській області.

“Подія сталася ще 11 грудня. Там була одна бочка відкрита, її обробили 10% розчином хлорного вапна і все. Далі проводиться перевірка. Поліція займається цим питанням, чому бочки які мали потрапити на конкретну станцію, потрапили на металобрухт”, - розповіли у відомстві.

У ДСНС зауважили, що вказані речовини небезпечні для побутового використання.

“Це ж одорант і він може зашкодити людині, якщо навмисно брати і мазати собі очі чи ще шось. Він використовується у газовій службі на випадок, якщо буде десь витік газу, щоб вони його відчули завдяки цьому запаху”, - розповіли в ДСНС.

Нагадаємо, за оцінкою експертів, 90% підприємств на ринку утилізації токсичних речовин не відповідають технологічним вимогам та займаються псевдодіяльністю.

Напружену ситуацію в сфері небезпечних відходів загострює мораторій на перевірки бізнесу, запроваджений у 2014 році та продовжений на 2018 рік, а також послаблення контролю за небезпечними підприємствами. 

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