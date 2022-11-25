Вместо Льва Толстого - Степан Бандера: в Виннице переименовали ряд улиц

Детали

В Виннице депутаты городского совета единогласно поддержали наработку рабочей группы Совета по истории, культурному наследию и топонимике по переименованию заключительного блока улиц – в общей сложности вошло 52 объекта города и присоединенных территорий.

В целом в рамках деколонизации свои названия на украинские сменили 232 улицы, переулка, проезды, тупики, бульвара, площади, парки.

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"Среди последних решений: улица Льва Толстого отныне будет носить имя проводника ОУН Степана Бандеры, а безымянная улица, простирающаяся от Немировского шоссе к аэропорту "Винница", переименована в честь Ивана Трейка, который был одним из 9 генералов УПА", - говорится в сообщении.

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Еще 6 улицам городской громады присвоены имена земляков, павших в боях с российскими захватчиками: Романа Балабы, Алексея Миргородского, Максима Шаповала, Олега Августюка, Вадима Галеты, воинов Климчуков. Появились также названия, свидетельствующие о благодарности воинам-добровольцам и волонтерам, чья самоотверженность и самопожертвование достойны служить примером для следующих поколений.

Напомним, для физических лиц переименование улиц не является основанием для переоформления документов в недвижимое имущество. Внесение изменений в документы происходит только при необходимости, то же касается и перерегистрации места жительства.