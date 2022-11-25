Замість Льва Толстого - Степан Бандера: у Вінниці перейменували низку вулиць
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. У Вінниці вулиця Льва Толстого відтепер носитиме ім’я провідника ОУН Степана Бандери, передає УНН із посиланням на повідомлення міської ради.
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У Вінниці депутати міської ради одностайно підтримали напрацювання робочої групи Ради з питань історії, культурної спадщини та топоніміки щодо перейменування заключного блоку вулиць – загалом до переліку ввійшло 52 об’єкти міста та приєднаних територій.
У цілому в межах деколонізації свої назви на українські змінили 232 вулиці, провулка, проїзди, тупики, бульварів, площ, парків.
Цитата
"Серед останніх рішень: вулиця Льва Толстого відтепер носитиме ім’я провідника ОУН Степана Бандери, а безіменну вулицю, що тягнеться від Немирівського шосе до аеропорту "Вінниця", перейменовано на честь Івана Трейка, який був одним із 9 генералів УПА", - йдеться у повідомленні.
Додамо
Ще 6 вулицям міської громади присвоєно імена земляків, котрі полягли в боях із російськими загарбниками: Романа Балаби, Олексія Миргородського, Максима Шаповала, Олега Августюка, Вадима Галети, воїнів Климчуків. З’явились також назви, які засвідчують вдячність воїнам-добровольцям та волонтерам, чия самовідданість та самопожертва гідні слугувати прикладом для наступних поколінь.
Нагадаємо, для фізичних осіб перейменування вулиць не є підставою для переоформлення документів на нерухоме майно. Внесення змін до документів відбувається лише за необхідності, те ж саме стосується і перереєстрації місця проживання.