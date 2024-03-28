"Заминирование" Ровенской ОГА: взрывчатку не нашли

В здании Ровенской облгосадминистрации спецслужбы искали взрывчатку. Как сообщил председатель Ровенской ОГА Александр Коваль, взрывоопасных предметов не обнаружили, передает УНН.

"Специальные службы завершили обследование помещения, где расположены облгосадминистрация и областной совет. Взрывоопасных предметов не обнаружили. Возвращаемся к работе", - сообщил Коваль.

В Ровно сообщили о заминировании ОГА

Он отметил, что сегодня в 13:45 аноним сообщил о заминировании помещения.