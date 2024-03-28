В Ровно сообщили о заминировании ОГА

Украина получила более 250 тысяч доз омикрон-специфической вакцины против COVID-19

ЮНИСЕФ доставил в Украину более 254 000 доз омикрон-специфической вакцины против COVID-19 для бесплатных прививок, предназначенных для детей в возрасте от 5 лет и взрослых, которые будут распределены по всем регионам при поддержке Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (Gavi).