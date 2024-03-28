Заместитель министра обороны обсудил с делегацией Европарламента потребности ВСУ в артиллерии и ПВО

Заместитель Министра обороны Украины Юрий Джигир провел встречу с делегацией политической группы Европейского Парламента Renew Europe во главе с ее президентом Валери Айе. Об этом пишет УНН со ссылкой на Минобороны Украины.

Детали

Ну встрече с европейскими партнерами Джигир подчеркнул, что максимальная прозрачность и подотчетность перед обществом и международными партнерами является одним из главных обязательств команды Министерства обороны Украины.

По его словам, это способствует взаимопониманию и поддержке оборонных инициатив Украины, укрепляет партнерство со странами ЕС.

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Также стороны обсудили насущные потребности Сил обороны, ускорение поставок необходимого вооружения и техники, учитывая текущую ситуацию на фронте и увеличение интенсивности вражеских атак на гражданскую и критическую инфраструктуру страны.

Среди приоритетных потребностей остаются системы противовоздушной обороны, ракеты большой дальности, артиллерия и боеприпасы. Это определяющая вещь. И в этом вопросе, безусловно, нам также нужна ваша поддержка - подчеркнул Юрий Джигир.

Заместитель министра обороны Украины также проинформировал европейских партнеров о важных реформах, которые сейчас продолжаются в ведомстве, среди которых реформа системы финансового контроля и аудита Минобороны Украины.

Дополнение

Кроме того, от имени министра обороны Юрий Джигир поблагодарил Европейский парламент за солидарность, содействие нашему государству в стремлении присоединиться к ЕС и НАТО.

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Он в частности, выразил благодарность за принятую Европарламентом в феврале 2024 года резолюцию о необходимости непоколебимой поддержки Украины Евросоюзом после двух лет полномасштабной войны и увеличения военной помощи нашему государству для окончательной остановки российской вооруженной агрессии.

В свою очередь парламентарии отметили героизм украинского народа и выразили готовность и в дальнейшем продолжать помогать Украине в ее борьбе за независимость.

Напомним

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сирский встретился с делегацией НАТО во главе с адмиралом Робом Бауэром, обсудил ситуацию на поле боя и ключевые потребности Украины в боеприпасах и противовоздушной обороне и поблагодарил НАТО за поддержку Украины.