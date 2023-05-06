Покушение на прилепина: появилось видео с места взрыва, следователи установили еще двух "причастных"

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"Причастных к покушению на захара прилепина ищут в Подмосковье, следователи уже установили их адреса. Одного из подозреваемых во взрыве автомобиля прилепина уже задержали в Нижегородской области. Трое участковых повязали 30-летнего подозреваемого в лесополосе во время плана "Перехват". Сейчас он в отделе полиции, ожидает передачи в следственные органы", - пишет Telegram-канал.

Также российские Telegram-каналы распространяют первые видео с места взрыва авто прилепина.

Дополнение

Автомобиль российского писателя захара прилепина, который внесен в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, подорвался в поселке Пионерский в 50 километрах от нижегородского города Бор, сообщила областная прокуратура рф. Водитель в результате взрыва погиб. Также сообщается, что прилепин "тяжело ранен", ему оказывают медицинскую помощь. Пропагандист якобы возвращался в Москву с временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

По некоторым данным, взрывное устройство сработало под дном машины, по другим - взрывное устройство могли прикрепить под капот автомобиля в тот момент, когда прилепин находился в кафе. В результате взрыва прилепин получил ранения ног.

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