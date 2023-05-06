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Замах на прилєпіна: з'явилось відео з місця вибуху, слідчі встановили ще двох "причетних"

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. У рф слідчі встановили адреси ще двох "підозрюваних" у замаху на російського письменника пропагандиста захара прилєпіна. Як повідомляє Telegram-канал Mash, їх шукають у Підмосков'ї. 

Цитата

"Причетних до замаху на захара прилєпіна шукають у Підмосков'ї, слідчі вже встановили їхні адреси. Одного з підозрюваних у вибуху автомобіля Прилєпіна вже затримали в Нижегородській області. Троє дільничних пов'язали 30-річного підозрюваного в лісосмузі під час плану "Перехоплення". Зараз він у відділі поліції, очікує на передачу до слідчих органів" - пише Telegram-канал.

Також російські Telegram-канал поширюють перші відео з місця вибуху авто прилєпіна.

Доповнення

Автомобіль російського письменника захара прилєпіна, який внесений до списку осіб, які загрожують національній безпеці України, підірвався у селищі Піонерський за 50 кілометрів від нижегородського міста Бор, повідомила обласна прокуратура рф. Водій унаслідок вибуху загинув. Також повідомляється, що прилєпін "тяжко поранений", йому надають медичну допомогу. Пропагандист нібито повертався до москви з тимчасово окупованої території Донецької і Луганської областей.

За деякими даними, вибуховий пристрій спрацював під дном машини, за іншими - вибуховий пристрій могли прикріпити під капот автомобіля в той момент, коли прилєпін перебував у кафе. Внаслідок вибуху прилєпін отримав поранення ніг.

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