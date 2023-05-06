У рф підірвали автомобіль захара прилєпіна: росЗМІ пишуть, він живий
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Автомобіль російського письменника захара прилєпіна, який внесений до списку осіб, які загрожують національній безпеці України, підірвався на трасі в Нижньогородській області у рф, повідомляють російські держЗМІ з посиланням на екстрені служби, передає УНН.
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Як повідомляється, водій унаслідок вибуху загинув. Також повідомляється, що прилєпін "тяжко поранений", йому надають медичну допомогу. прилєпін нібито повертався до москви з тимчасово окупованої території Донецької і Луганської областей.
За деякими даними, вибуховий пристрій спрацював під дном машини, за іншими - вибуховий пристрій могли прикріпити під капот автомобіля в той момент, коли прилєпін перебував у кафе. За словами джерел росЗМІ, вибух був досить сильний. На місці вибуху утворилася вирва. Внаслідок вибуху прилєпін отримав поранення ніг.
"захар прилєпін живий, але перебуває у тяжкому стані. Письменника госпіталізували до найближчої лікарні. За його життя зараз борються лікарі. За даними 112, він був притомний після вибуху", - пише російський телеграм-канал 112.
Нагадаємо
2 квітня у санкт-петербурзі у кафе Street Food Bar №1, яке належало засновнику пвк "вагнер" євгенію пригожину, стався вибух під час "творчого вечора" "воєнкора" владлена татарського.
У результаті татарський загинув, ще 33 особи отримали поранення. Слідство стверджує, що бомбу було закладено у статуетку, яку подарувала "воєнкору" одна з відвідувачок. Наступного дня ск рф прозвітував про затримання підозрюваної Дар'ї Трепової.